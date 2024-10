Lisa Marie Presley revelou, no seu livro de memórias póstumo, que manteve o corpo do filho dois meses em casa, antes do funeral.

Em 'From Here to the Great Unknown - A Memoir', a cantora revela ainda que teve de "lutar" para se manter viva por causa das suas filhas, Riley Keough e as gémeas Harper e Finley Lockwood.

"A minha casa tem uma casa pequena separada e deixei lá o Ben Ben durante dois meses. Não há nenhuma lei no estado da Califórnia que obriga a que se faça o enterro imediatamente", escreveu Lisa sobre o filho Benjamin Keough, que se suicidou em 2020, aos 27 anos.

"O quarto estava a 12 graus para preservar o corpo", acrescentou no livro, citada pela Page Six.

A mãe e a irmã mais velha decidiram ainda fazer tatuagens a condizer com Benjamin. Para isso, um tatuador foi até à casa da família e esteve ao pé do corpo para ver as tatuagens que tinha - o nome de Riley na clavícula e o nome de Lisa na mão.

"Lisa Marie Presley pediu a este pobre homem para olhar para o corpo do filho morto, que estava mesmo ali na casinha do lado. Tive uma vida extremamente absurda, mas este momento está no top cinco", escreveu a filha, Riley Keough, que ajudou a terminar o livro depois da morte da mãe, em janeiro de 2023.

Benjamin acabou depois por ser enterrado em Graceland ao lado do avô, Elvis Presley, local também escolhido para o funeral de Lisa Marie.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

