Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, deu os parabéns às irmãs gémeas Harper e Finley no seu 16.º aniversário.

A irmã mais velha partilhou 12 fotografias da família na sua conta de Instagram para assinalar a data.

"Happy Sweet 16 para as minhas meninas anjo. Vocês são as miúdas mais especiais de todo o mundo. Sou tão sortuda por ser a vossa mana mais velha", lê-se na legenda das imagens.

De relembrar que Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, morreu em 2023, aos 53 anos.

Lisa Marie tinha quatro filhos: Riley e Benjamin (que morreu em 2020), do ex-marido Danny Keough, e as gémeas, fruto do relacionamento com o ex-marido Michael Lockwood.

Leia Também: Lisa Marie Presley fala sobre pai em livro póstumo: "Sempre preocupada"