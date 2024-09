Lisa Marie Presley, que morreu a 12 de janeiro de 2023, escreveu um livro de memórias que será agora publicado a 8 de outubro.

Nele, a cantora e filha de Elvis, fala sobre o pai, que morreu quando Lisa tinha nove anos, em 1977.

"Estava sempre preocupada que o meu pai morresse", lê-se num excerto de 'From Here to the Great Unknown', divulgado pela People.

"Às vezes via-o e ele estava fora de si. Às vezes encontrava-o desmaiado. Escrevi um poema com a frase 'Espero que o meu papá não morra'."

No livro, que foi completado pela filha da cantora, Riley Keough, através de gravações que Lisa Marie Presley deixou gravadas antes de morrer, pode ainda ler-se sobre as experiências dos concertos do pai.

"Ir aos concertos deles era o que eu mais gostava no mundo. Tinha tanto orgulho dele. Ele pegava-me na mão e levava-me ao palco."