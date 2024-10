Lisa Marie Presley revelou que Michael Jackson lhe disse que "ainda era virgem" quando se conheceram.

São várias as revelações que têm surgido após a publicação de 'From Here to the Great Unknown - A Memoir', o livro de memórias que Lisa estava a escrever antes de morrer e que a filha, Riley Keough, completou através de gravações que a mãe deixou.

Presley tinha 26 anos quando se casou com Jackson, que tinha 35, na República Dominicana, em 1994, apenas 20 dias após o divórcio da cantora com Danny Keough.

"Ele contou-me que ainda era virgem. Acho que ele tinha beijado a Tatum O'Neal, e tinha tido algo com a Brooke Shields, que não tinha sido físico, além de um beijo. Ele disse que a Madonna tentou ter algo com ele uma vez, mas que não tinha acontecido nada", revelou a filha de Elvis Presley nas suas memórias póstumas, citada pela Page Six.

"Estava aterrorizada porque não queria fazer nada de errado. Quando ele decidiu beijar-me pela primeira vez, ele fez e pronto. A parte física começou a acontecer e eu até fiquei em choque. Tinha pensado que, se calhar, não íamos fazer nada até ao casamento, mas ele disse-me 'não estou à espera'".

