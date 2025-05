O filho de Nicolas Cage, Weston Cage Coppola, deu o nó com Jenifer Alexa Canter, no The London West Hollywood, em Beverly Hills, no dia 25 de abril.

Um dia especial que Weston Cage Coppola fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde partilhou algumas fotografias.

Também Jenifer Alexa Canter mostrou algumas imagens no Facebook, entre elas podemos ver uma fotografia de Nicolas Cage à assistir à cerimónia. Veja tudo na galeria.

