De acordo com a informação avançada pela revista People, o ator Nicolas Cage está a ser processado pela ex-mulher.

Christina Fulton acusa ainda o filho do casal, Weston Coppola Cage, de agressão.

A antiga modelo refere que a agressão aconteceu depois do ator ter ignorado a saúde mental de Weston, de 33 anos, sendo, por isso, acusado de ter negligenciado esse fator.

Segundo os documentos a que a People teve acesso, Christina revela que estava a ter uma discussão com o filho que escalou para a agressão física no dia 28 de abril de 2024. Em julho do mesmo ano, o jovem foi preso e libertado depois do pai pagar a fiança de 150 mil dólares (143 mil euros). A modelo pediu "desesperadamente" que o filho recebesse ajuda psicológica, o que foi ignorado por Cage.

Mas há mais. Christina acusa pai e filho de beberem álcool juntos, apesar do ator saber que o jovem tem um passado de "abuso de substâncias".

Da agressão sofrida por Christina, resultaram uma "contusão cerebral, múltiplas contusões, um olho desfigurado, traumas nos dentes e danos psicológicos".

