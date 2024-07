Weston Coppola Cage, filho de Nicolas Cage, foi preso esta quarta-feira, 10 de julho, acusado de tentativa de agressão com um arma branca. Entretanto, já saiu após o pagamento de uma fiança de 150 mil dólares.

Um representante do Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou à revista People que Weston, de 33 anos, foi detido.

Não foi confirmado se a detenção estaria relacionada com o incidente de 28 de abril, no qual Weston, alegadamente, teve um discussão com a mãe, Christina Fulton, que acabou por evoluir para agressões físicas.

Note-se que Weston há tinha sido detido em 2017. O mesmo também batalhou contra o vício em drogas.

