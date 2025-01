Priscilla Presley recorreu à sua conta de Instagram para homenagear a filha no segundo aniversário da sua morte.

Lisa Marie Presley morreu no dia 12 de janeiro de 2023, vítima de complicações resultantes de uma obstrução do intestino delgado.

"Tenho mais saudades tuas do que aquilo que as palavras conseguem transmitir. Quem me dera poder-te abraçar, falar contigo, e ver o teu sorriso só mais uma vez. Gostava que pudesses ver o quanto ainda és amada, o quão profundamente sentimos a tua falta", lê-se na legenda da publicação feita por Priscilla.

