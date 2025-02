Aubrey Plaza esteve presente no 'SNL50: The Anniversary Special', o episódio especial que marcou cinco décadas do 'Saturday Night Live'.

No domingo, 16 de fevereiro, a atriz teve uma pequena participação, tendo introduzido o momento musical protagonizado por Miley Cyrus e Brittany Howard.

Esta foi a primeira aparição pública desde a morte do marido, o realizador Jeff Baena.

Para o episódio do SNL, Plaza usou umas calças e um blazer pretos, com uma T-shirt com efeito 'tie-dye' por baixo.

Vários fãs recorreram às redes sociais logo de seguida, para notar que essa peça terá sido uma homenagem ao marido que morreu no mês passado.

Em dezembro de 2021, durante uma entrevista no 'Drew Barrymore Show', a atriz tinha revelado que o efeito 'tie-dye' tinha um significado na sua relação com Jeff Baena.

"O Jeff começou a fazer várias coisas em 'tie-dye' durante a quarentena. Por isso, decidi que, no nosso casamento, íamos vestidos de pijamas que ele nos tinha feito com essa técnica", contou, citada pela People.

De relembrar que Jeff Baena morreu no dia 3 de janeiro de 2025, aos 47 anos. O realizador e guionista terá tirado a própria vida.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

