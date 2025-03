Aubrey Plaza e Jeff Baena estavam separados há quatro meses antes da morte do realizador, de acordo com um novo relatório emitido pelo Los Angeles County Department of Medical Examiner.

"Jeffrey Baena estava separado da mulher desde setembro de 2024 quando ela se mudou para Nova Iorque", revela o documento, citado pelo Page Six.

Segundo a mesma publicação, Aubrey Plaza falou com as autoridades no dia 3 de janeiro e a atriz "confirmou" a separação.

De recordar que o realizador e guionista tinha sido encontrado em casa nesse dia, após tirar a própria vida.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

