Ben Smith-Petersen leu uma carta da mulher, Riley Keough (filha de Lisa Marie Presley), durante o funeral de Lisa Marie Presley, que decorreu no domingo.

"Obrigada por me mostrares que o amor é a única coisa que importa nesta vida. Espero poder amar a minha filha como tu me amaste, como amaste o meu irmão e as minhas irmãs", dizia na carta de Riley Keough, dando assim a perceber que tinha sido mãe pela primeira vez em 'segredo'.

O Page Six adianta ainda que a informação foi confirmada por um representante da atriz.

De recordar que Riley Keough casou-se com Ben Smith-Petersen em 2015. Não se sabe mais detalhes sobre a filha da atriz.

