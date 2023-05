Jamie Foxx quebrou o silêncio e agradeceu na sua página de Instagram todo o amor que tem recebido neste momento difícil.

O ator sofreu uma "emergência médica" há cerca de três semanas, altura em que a filha, Corinne Foxx, falou publicamente sobre o estado de saúde do pai. Agora, Corinne voltou a manifestar-se depois de o ator ter deixado uma mensagem na rede social.

Ao partilhar as palavras do pai, Corinne apenas acrescentou: "Obrigada pelo amor".



© Instagram

De recordar que foi no dia 12 de abril que a filha de Foxx, Corinne, comunicou que o pai tinha sofrido uma "complicação médica". O TMZ relatou na altura que o ator iria filmar 'Back in Action' quando sofreu uma emergência médica. Entretanto, Cameron Diaz voltou a gravar 'Back in Action' com um duplo do ator.

