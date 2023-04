Cameron Diaz regressou aos estúdios para filmar 'Back in Action', esta segunda-feira. No entanto, a atriz esteve a trabalhar com o duplo de Jamie Foxx, uma vez que o colega continua no hospital.

Fotografias captadas no local das filmagens mostram Cameron Diaz com a também atriz McKenna Roberts. Noutras imagens podemos ver ambas com o duplo de Jamie Foxx.

A produção tem recorrido ao duplo do ator, de 55 anos, depois de este ter sido internado devido a uma "complicação médica". Até à data, ainda não foram partilhadas informações sobre qual o problema e o estado de saúde de Jamie, apenas que está a recuperar e a melhor.

