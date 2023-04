Jamie Foxx permanece hospitalizado quase uma semana depois de ter sofrido "uma complicação médica", confirmou esta segunda-feira, 17 de abril, uma fonte em declarações à revista People.

O ator está internado num centro médico em Atlanta, onde se encontra a realizar exames. Os médicos ainda procuram respostas sobre o que terá causado o problema de saúde, que o obrigou a suspender as gravações do filme 'Back in Action'.

Recentemente, uma outra fonte contou à CNN que Jamie Foxx estava sob observação médica e que os profissionais de saúde "ainda estavam a tentar descobrir o que aconteceu exatamente".

O ator, de 55 anos, preparava-se para as gravações de 'Back in Action' quando na terça-feira passada sofreu uma emergência médica antes de ir para os estúdios.

Corinne Foxx, sua filha, confirmou através das redes sociais que o pai "teve uma complicação médica", mas não adiantou mais pormenores.