Horas depois de o TMZ ter avançado com a informação de que Jamie Foxx permanece no hospital há três semanas depois de sofrer uma "emergência médica", o ator decidiu quebrar o silêncio.

Nas stories da sua página de Instagram, o ator escreveu: "Agradeço todo o amor!!! Sinto-me abençoado".

Rapidamente o artista recebeu várias carinhosas mensagens dos fãs, colegas e amigos que continuam a torcer para que tudo corra pelo melhor.

"Todos os dias envio-te amor", escreveu a apresentadora Ellen DeGeneres, uma das caras conhecidas que não tardaram a reagir à publicação de Jamie.

De recordar que foi no dia 12 de abril que a filha de Foxx, Corinne, comunicou que o pai tinha sofrido uma "complicação médica" sem adiantar mais pormenores, mas pedindo privacidade.

O TMZ relatou na altura que o ator iria filmar 'Back in Action' quando sofreu uma emergência médica. A situação era grave, tanto que a família rapidamente viajou para junto de Jamie Foxx.

Entretanto, Cameron Diaz voltou a gravar 'Back in Action' com um duplo do ator.

