A menos de duas semanas para aquela que é considerada a eleição presidencial mais importante da história dos Estados Unidos, várias figuras públicas recorrem às redes sociais para apelar ao voto. Assim fez Ireland Baldwin, filha do ator Alec Baldwin.

A jovem de 25 anos escolheu, no entanto, uma forma particularmente atrevida para o fazer...

Por via da rede social Instagram, deu a conhecer uma sequência de imagens em que surge em topless com dois autocolantes a tapar os mamilos - adesivos com a mensagem 'Eu votei'.

"Votar é cool, tal como mamas desproporcionais", escreveu na legenda da publicação.

