"Um mau momento tem que dar origem a algo construtivo", é desta forma que Fernando Tordo dá início a um texto, partilhado na sua conta oficial de Instagram, onde lamenta a polémica recente em que se viu envolvido depois de ter feito declarações controversas sobre o momento atual da música em Portugal.

O músico referiu em entrevista à revista Blitz que "90% da música portuguesa que se ouve não tem qualquer dignidade", considerando-a mesmo para "atrasados mentais". Estas declarações mereceram reações por parte de vários artistas nacionais de renome, como Miguel Cristovinho e Agir, e motivaram mais tarde o pedido de desculpas de Fernando Tordo.

"Apercebi-me da injustiça que as minhas palavras foram para todo um universo de colegas que, tal como eu, trabalham diariamente para levar o seu melhor aos palcos e rádios deste país, principalmente nesta fase tão complicada para todo o setor cultural. Mais do que um pedido de desculpa, quero que este meu erro me leve a construir pontes e a potenciar o diálogo com os meus colegas de profissão. Todos, sem exceção!", afirma, mostrando-se arrependido e com vontade de conhecer e dar a conhecer o que de melhor se faz no panorama musical.

Para que esta 'ponte' de conhecimento se concretize, o cantor encontrou uma solução: "Semanalmente, vou dar a conhecer as novidades de lançamentos de novos discos ou singles, sugestões de concertos ou eventos culturais, novos projetos e artistas emergentes", promete.

"Gostaria também de poder contar com a vossa ajuda. Para o efeito, nos próximos dias, vou disponibilizar um e-mail para me enviarem as vossas sugestões. Ouvir e dar a conhecer novos projetos, de tantos que emergem no nosso país, passa agora também a ser a minha missão", termina.

