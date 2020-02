Fernando Rocha recorreu recentemente as redes sociais para tentar ajudar uma família, mais precisamente dois irmãos (Rafael e Melany), que nasceram com problemas de saúde que os obriga a fazer certos tratamentos. No entanto, recorda, houve uma publicação em particular que se focava no pequeno Rafael, que "precisava de um triciclo terapêutica para evitar que os músculos das pernas atrofiem".

Após pedir ajuda aos fãs, Fernando Rocha recebeu o contacto do ex-jogador do Sporting Bruno Fernandes, que se ofereceu para pagar na totalidade o equipamento necessário para a criança. Gesto que o humorista destacou, esta terça-feira, na sua página do Instagram.

"O meu amigo Bruno Fernandes ligou para mim e disse: 'Rocha, manda vir o triciclo que eu e a minha esposa fazemos questão de assumir essa responsabilidade'. Apesar do Bruno não fazer questão que se saiba que foi ele e a esposa que ofereceram, eu faço questão de dizer ao mundo o tamanho destes seres humanos", partilhou o comediante, agradecendo o gesto do craque português, que atualmente joga no Manchester United.

"Obrigado Bruno Fernandes e Ana Pinho, que o universo vos traga de volta toda a alegria que estão a causar a estes pais e a estas crianças. Desejo o mesmo às pessoas que ajudaram com os donativos, conseguiu-se 600 e tal euros, mas como o Bruno pagou a totalidade, eu disse ao pai para ficar com os 600 euros para ajudar no resto das despesas das terapias. Muito obrigado a todos, mais uma página bem escrita na história da vida destas crianças, em que todos fomos protagonistas. Continuemos a escrever a nossa história para que cada um de nós tenha um final feliz", rematou.

