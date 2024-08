Há sensivelmente dois meses, Pedro Chagas Freitas falou publicamente do estado de saúde do filho, o pequeno Benjamim, uma vez que o menino precisava de encontrar um dador compatível de fígado para tratar uma doença rara pela qual continua ainda a receber tratamento no hospital.

Depois do pedido de ajuda se ter espalhado, uma das pessoas que se ofereceram para ser dador foi Fernando Rocha, conforme destacado pelo escritor numa partilha que fez este sábado, dia 17 de agosto.

"'O fígado regenera-se. A minha consciência, se souber que não fiz tudo o que podia para ajudar o teu filho, é que não'. Foi assim que, há mais ou menos dois meses, o Fernando Rocha respondeu quando lhe disse que antes de se oferecer para ser o doador de fígado do Benjamim era melhor pensar muito bem e perceber quais poderiam ser as consequências, os riscos", recorda o escritor.

"A resposta define-o. Uns dias mais tarde, enviou os exames todos dele, para eu saber que estava pronto para o que fosse necessário. Não foi preciso. Ficou o gesto, a gratidão que nunca passará", reconhece.

"Tínhamos estado juntos só uma vez, em 2018, no roast do Toy. Foi o bastante para vê-lo logo como amigo. As boas pessoas são assim: fazem-nos sentir em casa. Ele é assim. Não podia deixar, agora, de lhe agradecer publicamente a disponibilidade, a sensibilidade, a humanidade. Para que todos saibam a pessoa que ele é. Os grandes são sempre boas pessoas. É também (ou sobretudo) por isso que são grandes", completa.

No fim da mensagem, o escritor notou que há novidades sobre o filho, mas que "ainda não sabe se são mesmo boas".

