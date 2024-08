"Quando tens alguém que amas internado, sabes enfim quando é o dia perfeito": foi desta forma que Pedro Chagas Freitas iniciou mais um desabafo que partilhou com os seguidores das redes sociais acerca do internamento do filho, o pequeno Benjamim, que continua a ser tratado depois de ter sido submetido a um transplante de fígado.

"Sabes que o dia perfeito é quando os que amas estão bem. Sabes que o dia perfeito é quando tens quem amas contigo, a rir contigo, a partilhar contigo, a sentir contigo.Sabes que o dia perfeito é quando as tuas maiores preocupações são coisas do trabalho, ou coisas de contas, e sabes mais ainda que isso não são afinal preocupações nenhumas.

Sabes que o dia perfeito é quando quem amas não tem uma recaída da doença, ou uma queixa da doença, ou quando as análises que fez estão todas normais.

Sabes que andaste dias de mais a perder tempo de mais com questões de menos.

Sabes que a partir dali, se quem amas sair finalmente do internamento, terás um dia feliz a cada dia que tu e os que amas não tiverem de regressar ali", realça.

"Quando tens alguém que amas internado, sabes enfim quando é o dia perfeito. É hoje, por exemplo. Aproveita-o. (um dia vai chegar o nosso, meu filho)", completa.

