Com o filho internado no hospital, uma vez que continua em recuperação após um transplante de fígado, são muitos os desabafos que Pedro Chagas Freitas tem partilhado com os seguidores da sua página de Instagram.

Esta quinta-feira, dia 9, o escritor destacou uma conversa que ouviu de uma mãe cujo filho também estava hospitalizado.

"Não tenho sorte nenhuma. O miúdo vai ficar internado uns quatro ou cinco dias, e logo nesta semana em que tenho tanta coisa para fazer", terá referido esta, conforme notou Chagas Freitas.

Entretanto explica: "A mãe que se queixa ao telefone não sabe que eu a ouvi. Como ouvi, no outro dia, um pai a queixar-se de ter estado umas cinco horas nas urgências. Soubessem eles que os invejo tanto. Não por não valorizar os seus problemas, as suas dificuldades. Cada um sofre como pode, sente o que sente. Só lhes invejo terem um prazo à frente, um destino definido para os seus meninos. Sabem que ao final daquele tempo chega a normalidade, a vida regressa, podem voltar a casa com os seus filhos bem. Basta esperar. Era só isso que eu queria: a certeza de que o meu filho vai ficar bem, a certeza de que o meu filho vai sair deste hospital bem", confessa.

"Digam-me isso e serei feliz. Pode demorar o tempo que demorar, estou-me nas tintas. Podem dizer-me que demora um mês, dois meses, quatro meses, um ano, o que for. Digam-me que ele vai bem, e eu aguento. Só preciso disso. Digam-me que o meu filho vai ficar bem, seja quando for, e eu sou uma pessoa feliz. Não dizem, não dá para dizer. Há um molho de incógnitas, de dúvidas, de passos para a frente, de passos para trás, para o lado. Odeio o baile da vida quando o baile da vida acontece em cima de uma corda suspensa no ar. Pudesse eu dizer que o meu filho vai ficar bem e seria para sempre uma pessoa feliz", completa.

