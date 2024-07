Durante o fim de semana, Pedro Chagas Freitas contou que o filho, Benjamim, está a enfrentar um novo obstáculo.

"[...] Agora chegou um vírus. Mais um obstáculo, mais um muro. Não vai ser ele a parar-te, tenho a certeza. Era o que faltava. Vais dar uns passos atrás, tens de dar. Depois darás muitos à frente, tenho a certeza, só posso ter", disse o escritor numa publicação que fez na sua página de Instagram no sábado, dia 27 de julho.

"Quem te conhece sabe que vais em frente, que só podes ir em frente, mesmo quando tens de fazer desvios não deixas de ir em frente, com a coragem nos olhos, nos passos. Ficas ansioso, nervoso, sabes que cada passo atrás te atrasa a chegada onde queres (onde queremos, queremos tanto, tanto) chegar. Mas adaptas-te. Consegues adaptar-te, encontrar um mapa novo, o caminho certo no meio do caos", escreveu de seguida.

"É esse, no fundo, o feliz: o que encontra sempre, mesmo no meio do caos, o caminho certo, ou até aquele que no meio do caminho errado consegue sentir a emoção certa. Talvez o génio esteja não no que se faz, mas sim no que se sente. De que vale a alguém fazer o certo se sente que é errado? Venha um pouco de previsibilidade. Vais passar com distinção mais este exame. Mas porra: já chega de testes, não?", completou.

Um dia depois, este domingo, Pedro Chagas Freitas disse que o filho "estava a melhorar, pouco a pouco, apesar deste vírus que lhe complica a vida".

Leia Também: "A recuperação continua. Lenta, mas segura", diz Pedro Chagas Freitas