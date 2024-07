Pedro Chagas Freitas voltou a falar no Instagram, partilhando mais uma conversa que teve com o filho, Benjamim, onde o menino confessa que tem "medo" quando vai ao bloco operatório.

Perante as palavras que ouviu do menino, o pai refletiu: "A tua coragem deveria ser emoldurada, espalhada, difundida, meu filho. Passas por tudo, sofres muito, aguentas muito, e segues a acreditar no lado bom da vida. Talvez a coragem seja a resposta ao medo, sim; tu vais mais longe do que isso".

"Para ti, a coragem é responder com luz à escuridão do medo. Seria fácil responder ao sombrio com mais sombra, seria fácil responder ao medo com palavras de guerra, de combate (vou dar cabo de ti, medo; vou expulsar-te daqui, medo), como se tivéssemos de lutar contra ele. Isso qualquer um faz. Tu não fazes isso: tu aceitas o medo. Tratas dele como uma mãe trata de um bebé que chora: procuras o que o magoa, acarinhas, tentas perceber porque está a chorar, de que precisa. Superas o medo porque não o rejeitas. Sabes que é teu, faz parte de ti. Acolhes as manias dele, os desejos dele, as derrotas dele. Dás-lhe mimo. Os maiores vilões resistem a tudo, menos ao colo de quem os ama", acrescentou.

Por fim, Pedro Chagas Freitas atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do filho. "A recuperação continua. Lenta, mas segura. Vamos com ele".

De recordar que o pequeno Benjamim, de seis anos, foi operado pela quinta vez na quarta-feira, dia 24 de julho. O menino foi submetido a um transplante de fígado no passado mês de junho.