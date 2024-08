"Um dia vou voltar para casa?": esta foi a pergunta feita pelo filho que deixou Pedro Chagas Freitas de 'coração partido', conforme o escritor confessou.

"Fazes a pergunta no meio do corredor, acabámos os três abraçados ali, a amparar as lágrimas uns dos outros", descreve.

"Dizemos-te que tens o direito de desabafar, e mais ainda de desabar, de abrir um pouco as ruínas que os três temos em nós. Não tens de esconder a dor, nunca nunca. A dor é também o que somos. Não é o que é bom que tem de ser mostrado; é o que é verdadeiro", continua.

Segundo o escritor, o menino confessou sentir "falta das suas rotinas" e "das pequenas seguranças".

"Um dia vamos voltar a casa, filho. Até lá, vamos trazer a casa até aqui, o que puder vir dela, aos poucos, virá. Para começar (e até acabar, garanto-te), estamos cá os três, que é o mesmo que dizer que está tudo o que interessa. Mas não te preocupes: amanhã vamos trazer mais dois peluches dos teus, sim?", termina.

Recorde-se que Benjamim continua em tratamentos após ter sido submetido a um transplante de fígado.

