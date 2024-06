Cristina Ferreira já se mostrou em diversas ocasiões de férias com o namorado, João Monteiro, e com os dois amigos de sempre, Rubinho e Catarina Duarte. Nas redes sociais, cada vez que partilha fotografias das viagens, a apresentadora acaba por ser criticada por juntar os amigos com o companheiro.

Aproveitando a entrevista que fez a Bárbara Parada esta quarta-feira, dia 12 de junho, no 'Dois às 10', a comunicadora fez um esclarecimento sobre o tema, lançando algumas 'farpas' aos críticos.

"Tinha uma vida antes, tenho uma vida agora e da minha vida não sai ninguém que eu goste", sublinhou.

"Há pessoas que quando têm namorado se esquecem das pessoas que fizeram parte da vida e que são amigos de sempre. Sou tão feliz com os meus amigos e com o meu namorado que vou continuar a ir umas vezes com o namorado, umas vezes com o namorado e os amigos, outras vezes só com os amigos e uma vez sozinha se me apetecer", explicou.

