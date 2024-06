Na rubrica 'Conversas de Café' desta quarta-feira, dia 12 de junho, no programa 'Dois às 10', Pinto da Costa foi um dos temas de conversa.

Em causa estão as declarações do antigo presidente do FC Porto ao referir que iria usufruir de férias pela primeira vez 40 anos.

Atualmente, Pinto da Costa encontra-se com a mulher, Cláudia Campo, na Marina de Vilamoura e referente a esta estadia, Cristina deu uma informação exclusiva.

"Eu sei por fontes muito seguras que ele esteve na noite do Algarve e que foi o último a sair", notou, entre risos, revelando a sua admiração por Pinto da Costa, que demonstra uma energia invejável aso 86 anos de idade.

