Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram hoje, dia 12, à conversa com Bárbara Parada. Depois da antiga concorrente do 'Big Brother' revelar que tem recebido mensagens muito negativas por causa do seu alegado relacionamento amoroso com Francisco Monteiro, a apresentadora não escondeu a sua indignação.

Cristina aproveitou, inclusive, a ocasião para colocar os 'pontos nos is' relativamente à apresentação do novo livro de Francisco Monteiro, que aconteceu ontem e no qual esteve presente.

Esta explica que Zaza lhe ligou a avisá-la de que algumas pessoas tinham ido a uma gala do 'Big Brother' com cartazes nos quais ameaçavam que iriam atirar ovos ao próprio, sendo que este ficou com medo que tal acontecesse na apresentação do livro.

"Eu disse: 'ai Francisco, a gente pega nos ovos e nos tomates e faz uns ovos escalfados'. Adorava que ontem me tivessem mandado tomates, devo confessar, porque acho que é uma atitude que mostra tanto aquilo que os outros são…", atirou a comunicadora.

"Meus amigos: A Márcia foi colega do Francisco num programa de televisão, pode ter gostado muito do Francisco, e ele dela, mas os dois decidiram não ser mais nada (…). Não queiram que eles sejam aquilo que vocês queiram que eles sejam", diz ainda, elogiando a atitude de Francisco que, segundo a própria, poder-se-ia ter "aproveitado" de Márcia, algo que não fez.

"Se o Francisco está ou não com a Bárbara é problema dele. E querem saber uma coisa? Eu e o Cláudio queremos é que o Francisco seja muito feliz, a Bárbara muito feliz e a Márcia muito feliz. Não exijam dos outros aquilo que não querem", completou.

