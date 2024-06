Francisco Monteiro lançou recentemente um livro, 'O Improvável', uma biografia na qual fala sobre a sua vida e as inseguranças que sempre o acompanharam.

Cristina Ferreira esteve esta terça-feira, dia 11, na apresentação do livro, onde discursou, e usou as suas redes sociais para deixar um agradecimento ao antigo concorrente do 'Big Brother'.

"O Francisco escreveu um livro sobre a sua vida. A mim deu-me outra vida. Para sempre. Obrigada", escreveu Cristina na legenda das fotografias que partilhou do evento.

Já Francisco deixou também agradecimentos à apresentadora. "Número um! Hoje e sempre. Foi e será sempre um privilégio e uma honra para mim. Obrigado por tudo", escreveu Zaza.

De recordar que Cristina Ferreira namora com João Monteiro, o irmão mais velho de Francisco.

