Francisco Monteiro tem tido meses de grande agitação depois de ter vencido o 'Big Brother 2023', mas mesmo assim conseguiu ter tempo para redigir um livro.

'O Improvável' é o título da biografia do agora comentador do reality show, que já se encontra em pré-venda e cujo envio começará a ser feito a partir do dia 5 de junho.

Na sinopse, que poderá ler na íntegra abaixo, lê-se que o livro fala das "inseguranças" com que Francisco sempre se cruzou e que o fizeram duvidar de que iria ganhar o programa da TVI.

Além disso, o livro fala ainda " dos conflitos com a família, a comparação com o irmão [João Monteiro], os desgostos amorosos, a depressão, as aventuras no Dubai, os amores proibidos" e outras aprendizagens do 'cunhado' de Cristina Ferreira.

Com 208 páginas, 'O Improvável' pode ser adquirido por 14,31€, dado que tem agora 10% de desconto.

Leia abaixo a sinopse.

"Quando Cristina Ferreira abriu o envelope e anunciou o vencedor do Big Brother, Francisco caiu de joelhos. Momentos antes, as suas inseguranças tinham vindo ao de cima: nunca tinha ganhado na vida, porque seria diferente agora? Mas a verdade é que, semana após semana, Zaza, como é conhecido, foi conquistando a preferência do público, construiu um caminho sólido, baseado na autenticidade, que culminou na sua vitória.

Aquela noite de 31 de dezembro foi o ponto de viragem pelo qual ansiava. Rebelde e curioso desde criança, o seu percurso de vida foi sempre sinuoso, mas deu-lhe uma forma muito própria de ver o mundo.

Os conflitos com a família, a comparação com o irmão, os desgostos amorosos, a depressão, as aventuras no Dubai, os amores proibidos… De tudo, Francisco colheu aprendizagens. Agora, a vitória abriu-lhe as portas para ser quem sempre quis ser.

Numa partilha intimista, o vencedor do Big Brother reflete sobre todo o seu percurso, revelando desgostos, medos e anseios, mas também as aprendizagens e os sonhos. As confissões de alguém que conquistou Portugal".

© Divulgação/Manuscrito

