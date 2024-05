Os comentários de Francisco Monteiro na última gala do 'Big Brother', no passado domingo, fizeram com que a avó de Catarina Miranda se exaltasse e o interrompesse aos gritos, o que gerou uma grande polémica em direto. Nas redes sociais, o vencedor do 'Big Brother 2023' parece ter reagido à polémica, ainda que de forma discreta.

"Prefiro morrer de pé a viver ajoelhado", escreveu Francisco numa fotografia sua a preto e branco, como poderá ver mais abaixo.

Vale recordar que também Cláudio Ramos já se manifestou sobre esta situação. O apresentador, no 'Dois às 10', disse compreender a reação de Rosário e sublinhou que apenas queria que esta falasse ao microfone para que todos os espectadores a percebessem.

A avó de Catarina Miranda estará hoje, dia 15 de maio, no programa matutino da TVI, onde se espera que fale sobre o que a fez exaltar-se em direto.

© Instagram/Francisco Monteiro

