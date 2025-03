Francisco Monteiro submeteu-se a um procedimento dentário para alinhar o sorriso, tal como revelou através da rede social Instagram.

O vencedor de 'Big Brother 2023' alinhou os dentes através da colocação de facetas.

A clínica dentária responsável pela transformação do cunhado de Cristina Ferreira partilhou através das redes sociais as imagens do incrível antes e depois.

Ora veja:

Leia Também: Depois de "meses parado", Francisco Monteiro volta 'à ação'