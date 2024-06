"Não estou com o Francisco": esta foi uma das frases preferidas por Bárbara Parada numa conversa que teve com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 12 de junho.

Em causa estão os rumores de romance entre os dois antigos concorrentes do 'Big Brother' que têm feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa.

A jovem, de 23 anos, admite que os comentários que têm surgido na sua página de Instagram após os rumores não são os mais positivos, afetando-a.

"Nunca na vida ia estar com um homem por ser cunhado da Cristina. O que é que isso me traria?", questiona em tom de reflexão, notando que esta é uma das acusações que mais lhe são feitas, juntando ao interesse por "dinheiro" e "fama" que uma relação com Francisco lhe traria.

Parada garante que é amiga de Francisco e que é público que os dois "se dão bem". Para além disso estão várias vezes juntos, tendo em conta que no norte vivem perto um do outro e convivem no mesmo círculo de amigos.

Questionada pelos apresentadores se os dois já tinham "dado beijinhos", Bárbara 'esquivou-se' à questão, notando que "dá beijinhos aos amigos". "É normal dar carinho aos amigos", sublinha. Esta ainda confirmou que os dois já dividiram o mesmo quarto de hotel por uma questão de conveniência, uma vez que "fica mais em conta".

"Ele é super divertido e inteligente. Acrescenta-me a nível pessoal", realça. "Ainda não estamos preparados. Eu não tenho pressa e ele também não", evidencia, acrescentando que não namoram.

Bárbara confirmou igualmente que Márcia a deixou de seguir no Instagram, notando que tal não a afetou. "Está tudo certo. Eu não a deixei de seguir", completa.

Nesta mesma conversa, Cristina saiu em defesa de Francisco Monteiro perante a polémica em que este se viu envolvido: Cristina defende Zaza e atira: "Adorava que me tivessem mandado tomates"