Foi noticiado esta segunda-feira que Fausto Silva, apresentador do formato de sucesso 'Domingão do Faustão', não quis renovar o contrato com a Globo, pelo que vai abandonar o canal no final deste ano.

A notícia gerou burburinho na imprensa e o apresentador não tardou a reagir, esclarecendo que a saída do canal não está relacionada com quezílias internas.

"Gostaria de deixar aqui registada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita", afirmou em comunicado, cita a revista Quem.

