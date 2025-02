A casa mais vigiada do país perdeu mais um concorrente. João Ricardo decidiu abandonar o reality show, esta segunda-feira, 3 de fevereiro, deixando todos surpreendidos.

Em lágrimas e no confessionário com Cláudio Ramos, João revelou: "Depois de uns dias bastante intensos, decido abandonar o jogo. [...] A palavra de ordem é gratidão, gratidão a toda a gente que me apoiou. Faltam-me palavras, o cansaço é evidente. [...] É um orgulho enorme pertencer a um projeto que ganha todos os domingos", referiu João.

Cláudio Ramos fez questão de deixar umas palavras de apoio e de compreensão. "Não considere a sua desistência como uma fraqueza, porque não é".

Este momento aconteceu no Especial com o apresentador, vídeo que pode ver aqui.

