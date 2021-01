Fausto Silva, apresentador do icónico 'Domingo do Faustão', não vai renovar contrato com a TV Globo e deverá abandonar o canal em dezembro deste ano.

Fausto Silva terá confirmado a sua saída da Globo após 32 anos ao serviço do canal em declarações ao colunista Flávio Ricco.

A decisão terá sido tomada, segundo a imprensa brasileira, após o apresentador rejeitar apresentar um novo formato de programa. Tratava-se de um formato para as noites de quinta-feira.

Ainda não se sabe, para já, se o programa 'Domingão' continuará em antena mesmo após a saída de Faustão, neste caso com outro apresentador, mas este poderá ser o fim de um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira.

