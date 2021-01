A semana começou com uma novidade para os fãs de Anitta. A cantora deu mais um passo na sua carreira internacional ao tornar-se capa da revista britânica Glamour, como fez saber na sua página de Instagram.

Aos 27 anos, Anitta surge nesta edição como uma 'embaixadora' do amor próprio.

Obedecendo à sua ousadia inata, a brasileira aparece com um conjunto da Louis Vuitton, com inspirações no estilo dos anos 60, e os fãs ficaram boquiabertos com o resultado final.

Veja abaixo.

