'Make it hot', tema de Anitta com Major Lazer, está na playlist oficial da festa de posse de Joe Biden, o mais recente presidente dos EUA.

Foram divulgadas as músicas que vão animar o evento, e além da cantora brasileira, estão ainda presentes canções de muitos outros artistas, como 'We take care of our own', de Bruce Springsteen, 'Could you be loved', de Bob Marley, 'Levitating', de Dua Lipa, 'You get what you give', dos New Radicals, 'Uptight', de Stevie Wonder, 'Find your way back', de Beyoncé, e 'Got to give it up', de Marvin Gaye.

Uma novidade que deixou Anitta muito feliz. "Deve ser horrível ser meu hater, ver-me de longe a brilhar assim", destacou a artista brasileira nas stories da sua página de Instagram.

Leia Também: Anitta envolveu-se com Nego do Borel? Cantora reage a rumores