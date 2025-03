Dua Lipa ganhou um processo que alegava que tinha copiado a melodia do tema de sucesso 'Levitating' de uma faixa de um disco dos anos 70.

Os compositores L Russell Brown e Sandy Linzer estavam a processar a artista britânica, ação que moveram em 2022, acusando-a de infringir direitos autorais de duas músicas, 'Wiggle and Giggle All Night', de 1979, e 'Don Diablo', de 1980, do cantor espanhol Miguel Bosé.

Os advogados de Dua Lipa negaram que a sua cliente tivesse ouvido a música antes de co-escrever 'Levitating', e disseram que L Russell Brown e Sandy Linzer não podiam "monopolizar um dos elementos mais comuns e rudimentares da música: o uso de uma escala menor".

O juiz determinou que 'Levitating' partilhava melodias genéricas semelhantes às usadas em 'Wiggle', mas concluiu que os elementos individuais das músicas "não tinham originalidade suficiente, sozinhos ou combinados" para serem protegidos pela lei de direitos autorais.

