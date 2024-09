Miley Cyrus foi processada por alegadamente ter copiado o tema 'When I Was Your Man', de Bruno Mars, ao criar a música 'Flowers'.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, a Tempo Music Investments afirma que o hit da cantora partilha "muitas similaridades musicais" com a balada de Mars.

A plataforma de investimento, que detém uma parte dos direitos de autor do tema 'When I Was Your Man', alega que o refrão, a harmonia, a melodia, a progressão de acordes e a letra de 'Flowers' foram tiradas "de forma intencional" da música do cantor, que não tem o nome neste processo.

No início do ano, em fevereiro, 'Flowers' recebeu os prémios de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop a Solo nos Grammy Awards.

Compare as duas músicas e tire as suas conclusões.

