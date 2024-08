Miley Cyrus não podia estar mais orgulhosa do seu percurso e de que como começou a sua caminhada no mundo das artes.

Este domingo, dia 11 de agosto, a atriz e cantora, de 31 anos, fez história ao se tornar a pessoa mais jovem a ser considerada uma 'Lenda da Disney', devido à sua personagem de Hannah Montana.

Enquanto aceitava a distinção, a artista refletiu nos tempos em que fez parte da Disney.

"Mudou um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo, nada mudou. Continuo muito orgulhosa de ter sido a Hannah Montana", realça.

A cantora revela que no início ninguém a conhecia pelo que quando aparecia a dar concertos na série na verdade eram momentos em que tinha atuado de graça.

"Oferecemos bilhetes para um centro comercial em Glendale, para o meu primeiro concerto. A música de abertura era 'This Is The Life', que como é óbvio, ninguém conhecia, porque na verdade era uma menina com uma peruca loira e um grande sonho, [mas] no meu coração eu sabia que era a Hannah Montana", realça.

"Este prémio é dedicada à Hannah, a todos os incríveis e leais fãs e a toda a gente que tornou este sonho realidade", completa.

Recorde-se que Miley Cyrus deu vida à personagem entre 2006 e 2011.