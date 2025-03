Dua Lipa realizou uma série de concertos na passagem pela Austrália com a sua digressão e aproveitou um dia de folga para recarregar energias.

A cantora, de 29 anos, desfrutou de um dia de praia com os amigos e não conseguiu escapar às lentes dos paparazzi.

Na ocasião, a artista estava com um biquíni em tons de preto e branco, repleto de bolinhas, que combinou com uma saia cáqui com alguma transparência e acabamento em renda.

As imagens foram divulgadas pelo Daily Mail mas também já chegaram às redes sociais.

