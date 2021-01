Anitta não ficou calada, esta quarta-feira, depois dos internautas terem alegado que já teve um caso com Nego do Borel.

A cantora viu o seu nome "envolvido na polémica da relação conturbada do artista com Duda Reis - a atriz afirma que foi agredida e que recebeu ameaças de morte do funkeiro", como relata a revista Quem.

"Até parece que o Nego do Borel não pegou a Anitta também, né?", disse um internauta, comentário que mereceu a resposta da cantora."Não. Nunca. E como boa sincerona eu dizia se tivesse. Fim", reagiu Anitta.

