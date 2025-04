A rapper Sexyy Red comemorou o seu 27.º aniversário no dia 15 de abril e esteve num clube de strip em Los Angeles, onde estava também presente Justin Bieber, de 31 anos.

Os artistas cumprimentaram-se, sorridentes, com um beijo na bochecha e rapidamente a Internet se 'encheu' de comentários.

Muitos internautas disseram que Bieber parecia mais feliz com a rapper do que com a esposa, Hailey.

Houve muitas críticas ao cantor por estar a divertir-se sem a mulher. "O Justin não sorri desta maneira com a miúda dele", pode ler-se entre as reações citadas pelo Daily Mail.

Perante a 'agitação', a rapper Sexyy Red fez questão de se manifestar. "Sim, ele ama-a", disse em defesa do cantor e do seu casamento.

