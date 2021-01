Anitta estará novamente apaixonada e o nome do seu novo amor é muito familiar: a modelo e atrizDaniella Grace - que tem acompanhado a cantora brasileira nas férias na neve, no Colorado, EUA.

Depois de ter atuadona Passagem de Ano daTimes Square, em Nova Iorque, Anitta encontrou-se com Daniella e a Janelle Rennè para desfrutarem de uns dias de férias juntas. Mas é a modelo que tem chamado mais à atenção dos seguidores da cantora brasileira, após várias imagens em que aparecem juntas. Entre elas, uma dança no meio da rua que Anitta descreveu como "very romantic (muito romântico)".

De referir que, em 2016, Daniela ter-se-á envolvido com Cristiano Ronaldo. Em 2018 namorou com o também jogador de futebol Loris Karius, tendo vivido antes um romance com a estrela da NBA Blake Griffiny. Além destes romances, também namorou com o ciclista Taylor Phinney, como recorda o site Extra.

