A alegada separação de Megan Fox e Machine Gun Kelly deixou os fãs surpreendidos, até porque a atriz está grávida do músico.

Logo a seguir a esta notícia, começaram a surgir rumores nas redes sociais de que Megan poderia já ter um novo amor.

Tudo começou num vídeo em que a atriz está ao lado de Michele Morrone, com quem contracenou no filme 'Submissão'. Nas imagens, gravadas no set da película há cerca de um ano, os dois estavam a responder a perguntas dos fãs, que apontaram a cumplicidade entre eles.

Confrontado com esta especulação, um representante do ator revelou ao E! News: "Qualquer acusação além de uma amizade de trabalho é simplesmente falsa. Eles gravaram um filme juntos há um ano. O Michele está atualmente em Itália a filmar outro projeto."

Michele Marrone é conhecido por ser o protagonista dos filmes da Netflix '365 Dias' e já teve um 'caso' com a cantora brasileira Anitta.

Recorde-se que Megan anunciou a gravidez a 11 de novembro, através de uma fotografia no Instagram.

