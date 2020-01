Fátima Lopes aproveitou o fim de semana para fazer uma das coisas que mais lhe alivia o stress: cozinhar para a família. O resultado final do assado que preparou com todo o carinho foi partilhado nas suas redes sociais e mereceu os mais rasgados elogios por parte dos seguidores. Porém, nem só as críticas positivas se fizeram sentir e houve também espaço para comentários inconvenientes.

"Deves mesmo ter sido tu que fizeste a receita", alfinetou uma internauta, que mereceu resposta em direto no programa 'A Tarde é Sua'.

Fátima abordou o tema durante a emissão de segunda-feira e deixou o recado: "Realmente... as pessoas às vezes para dizerem mal. Então quem é que fez o assado? Estava no Alentejo sozinha com o meu filho e com uma amiga. Foi o meu filho que foi fazer o assado?", começou por questionar.

"Ai, santo Deus, isto quando as pessoas não sabem o que fazer falam mal só porque sim", completou.

Eis a publicação que deu origem à polémica:

