A líder do Rock in Rio Lisboa deu uma entrevista à rádio Renascença na qual garantiu que a sua "relação" com a artista não mudou após a polémica no festival.

Roberta Medina deu uma entrevista à rádio Renascença na qual comentou a polémica à volta da expulsão de Sónia Tavares do Rock In Rio Lisboa, onde estava a trabalhar enquanto comentadora para a SIC Caras. "A Sónia é uma artista séria. Uma profissional séria que já tocou com a gente mais de uma vez e que a gente tem uma relação ótima e houve um erro de gestão", admitiu a líder do festival. A entrevistada admite que "houve um descuido da equipa e de várias [pessoas], porque não foi uma pessoa da equipa" e sim "algo que correu mal no conjunto da obra". "Mas no final ela manda um recado menos delicado para a organização obriga-me a responder. Aí só ganha dimensão. Acho que a senhora, o facto de contar cenas caricatas, de um jeito especial, fez todo o mundo entrar", lamenta. Questionada se a vocalista dos The Gift "poderia ser convidada" para atuar numa próxima edição do evento, Roberta responde: "Claro que sim, mas isso não mudou nada na nossa relação com ela. Ela é uma profissional séria, uma grande artista, uma referência neste país e nós adoramos ter uma relação [com ela]".