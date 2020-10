O famoso chef Erick Jacquin, de 55 anos, conhecido como um dos jurados do 'Masterchef', testou positivo para à Covid-19. O chef realizou o teste ao novo coronavírus por causa da gravação do programa 'Minha Receita' e recebeu o resultado positivo.

A mulher, Rosângela Menezes, também testou positivo para a Covid-19.

"Como muita gente no Brasil e no mundo, infelizmente, [fui infetado] com Covid-19, também a Rosângela, a minha esposa. Estava a gravar o 'Minha Receita', um programa novo, maravilhoso, e fiz o teste e ele deu positivo", começou por contar num vídeo que publicou no Instagram, referindo que parou de imediato as gravações e que está neste momento em casa com a mulher e as crianças, todos a cumprir o período de quarentena.

O chef contou que tem tido algumas dores de cabeça, mas afirmou que "não pode reclamar", uma vez que "tem havido tanta gente a sofrer muito mais". "Perdi um amigo, foi muito mais triste", destacou de seguida.

Ainda assim, Erick Jacquin não deixou de se mostrar confiante nesta fase. Veja o vídeo na publicação abaixo:

