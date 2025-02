Martin Short ficou infetado com Covid-19 depois de ter participado nas comemorações dos 50 anos de 'Saturday Night Live'.

Numa publicação que fez no Instagram, o comediante informou ainda que devido aos motivos de saúde, viu-se obrigado a remarcar os espetáculos que tinha agendado para este sábado, 22 de fevereiro, no Durham Performing Arts Center, e domingo, dia 23, no Knoxville Civic Auditorium.

"Sinto muito pelo incomodo causado", escreveu ainda na publicação que fez na rede social.

Leia Também: Pai de Shakira também esteve hospitalizado