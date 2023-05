Depois de ser "inundada de mensagens, chamadas de pessoas preocupadas a perguntarem-me o que é que se passava com Vitó", Sónia Jesus decidiu recorrer às stories da sua página de Instagram para se manifestar.

"Isto que estão a fazer é uma falta de respeito gigante, não só para comigo, mas com as minhas filhas, com a minha família, com a mãe e a família do Vitó", afirmou a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Isto vai ser tratado nos sítios onde têm de ser tratados porque sim, é verdade, faleceu um arguido do processo do Vitó, mas não é caso para fazerem estes títulos, para preocuparem as pessoas", explicou de seguida.

Num outro vídeo, Sónia Jesus pediu ainda aos seguidores para que lhe enviassem todos os links de páginas que falaram sobre o assunto para que pudesse ter tudo "arquivado". "Isto não vai passar em branco. Isto é muito grave", frisou. Veja os vídeos na galeria.



© Instagram_soniiajesus

De recordar que Vítor Soares, carinhosamente tratado como Vitó, continua detido devido a um alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga.

Leia Também: Sónia Jesus dedica mensagem especial ao noivo que está detido